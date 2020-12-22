Интересная аналитика по спросу россиян на кредиты, ипотеку и страхование в 2020 году

В России вырос спрос на кредиты, ипотеку и полисы ОСАГО. Сравнивались 2019 и 2020 годы.

Финансовый маркетплейс Сравни.ру провел исследование интереса россиян к финансовым продуктам в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Аналитики проанализировали динамику по следующим категориям: кредиты, кредитные карты, ипотека, вклады, страховые полисы ОСАГО и КАСКО, страховки для путешествий. Данные исследования свидетельствуют о существенном росте интереса россиян к кредитам, кредитным картам, ипотеке и онлайн-оформлению полисов ОСАГО и КАСКО.

Для исследования аналитики финансового маркетплейса Сравни.ру изучили трафик на сайте с 8 млн активных пользователей в месяц.

Кредиты

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В 2020 году прирост по запросам на кредиты составил 30,3%. Пик пришелся на период с конца марта по начало апреля, с конца сентября по начало декабря также наблюдается рост запросов.

При общем росте запросов в 2020 году количество одобрений кредита для россиян в среднем снизилось, несмотря на рост в первом квартале. Рекордно низкие значения зафиксированы в апреле и в мае — 9% и 11% соответственно.

Медианная запрошенная для кредита сумма варьировалась в 2020 году от 200 000 до 300 000 рублей, с мая по август она держалась на уровне 300 000 рублей. В 2019 году запросы по сумме были ниже — от 150 000 до 200 000 рублей.

Цели кредита

Среди целей кредита в 2020 году по-прежнему лидирует ремонт, далее — рефинансирование (погашение другого кредита). С мая 2020 года увеличилось количество кредитов на учебу. Упал в 2020 спрос на кредиты для развития бизнеса и путешествий.