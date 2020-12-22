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Интересная аналитика по спросу россиян на кредиты, ипотеку и страхование в 2020 году

В России вырос спрос на кредиты, ипотеку и полисы ОСАГО. Сравнивались 2019 и 2020 годы.

Финансовый маркетплейс Сравни.ру провел исследование интереса россиян к финансовым продуктам в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Аналитики проанализировали динамику по следующим категориям: кредиты, кредитные карты, ипотека, вклады, страховые полисы ОСАГО и КАСКО, страховки для путешествий. Данные исследования свидетельствуют о существенном росте интереса россиян к кредитам, кредитным картам, ипотеке и онлайн-оформлению полисов ОСАГО и КАСКО.

Для исследования аналитики финансового маркетплейса Сравни.ру изучили трафик на сайте с 8 млн активных пользователей в месяц.

Кредиты

В 2020 году прирост по запросам на кредиты составил 30,3%. Пик пришелся на период с конца марта по начало апреля, с конца сентября по начало декабря также наблюдается рост запросов.

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1

При общем росте запросов в 2020 году количество одобрений кредита для россиян в среднем снизилось, несмотря на рост в первом квартале. Рекордно низкие значения зафиксированы в апреле и в мае — 9% и 11% соответственно.

2

Медианная запрошенная для кредита сумма варьировалась в 2020 году от 200 000 до 300 000 рублей, с мая по август она держалась на уровне 300 000 рублей. В 2019 году запросы по сумме были ниже — от 150 000 до 200 000 рублей.

Цели кредита

Среди целей кредита в 2020 году по-прежнему лидирует ремонт, далее — рефинансирование (погашение другого кредита). С мая 2020 года увеличилось количество кредитов на учебу. Упал в 2020 спрос на кредиты для развития бизнеса и путешествий.
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3

Кредитные карты

Интерес россиян к кредитным картам в 2020 году увеличился — прирост год к году составил 102%. Заметный пик пришелся на начало пропускного режима в Москве — с начала марта наблюдается рост в 4-8 раз по сравнению с прошлым годом. Начиная со второй половины сентября — на фоне новостей о второй волне пандемии — также наблюдается устойчивый рост интереса к кредитным картам. Аналитики Сравни.ру связывают повышенный интерес к кредитным картам с тем, что россияне рассматривали возможность самообеспечения на период самоизоляции и потенциальной потери постоянного источника дохода.

4

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Ипотека

По итогам 2020 года прирост по запросам на ипотеку составил 212%. На фоне начала пандемии интерес россиян к ипотеке незначительно упал, а затем резко вырос в конце апреля после новостей о льготной государственной программе под 6,5%. Начиная с августа, несмотря на относительно выгодные условия для покупки нового жилья, интерес россиян к ипотеке снижается — к началу декабря показатели практически достиг показателей прошлого года.

5

Вклады

По итогам 2020 года прирост по запросам на вклады составил порядка 3%. Россияне интересовались вкладами в середине марта 2020 года, более масштабный рост запросов наблюдается ближе к началу декабря — на фоне новостей о рекордном оттоке средств с рублевых депозитов Сбербанка в ноябре. Аналитики Сравни.ру предполагают, что россияне ищут новые модели финансового поведения из-за общего падения ставок по вкладам.

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6

Страховые полисы ОСАГО и КАСКО

Россияне в 2020 году почти в 2 раза чаще по сравнению с 2019 годом интересовались оформлением страховых полисов ОСАГО и КАСКО онлайн. Прирост по ОСАГО составил 88,7%, по КАСКО — 90,5%. Рост спроса на ОСАГО в апреле 2020 года, в первую очередь, был связан с эпидемиологической обстановкой — очень многие точки продаж были закрыты, люди не хотели контактировать с посторонними, при этом разрешили оформление полисов без прохождения диагностики автомобиля. Вторым фактором, но не столь значимым, можно считать пересчет коэффициента бонус-малус (КБМ), или коэффициента аварийности/истории вождения водителей. В прошлом году подсчет КБМ реформировали, теперь КБМ пересчитывается 1 раз в год, что позволяет стандартизировать рынок и избавиться от разных КБМ на одного и того же водителя.

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7

В июле 2020 года аналитики Сравни.ру зафиксировали всплеск интереса к КАСКО, который связывают с отложенным спросом после снятия карантинных ограничений первой волны пандемии.

8

Страховки для путешествий

В 2020 году предсказуемо упал спрос на страховки для путешествий — на 67%. Основная просадка началась с середины марта 2020 года — в связи с началом пандемии и локдауна — и продлилась до августа. К концу 2020 года спрос начал восстанавливаться, но достигнуть докризисных значений пока не удалось.
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