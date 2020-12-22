Малый бизнес все-таки освободят от обязательного аудита

Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект с поправками в закон об аудиторской деятельности. Да-да, опять поправки в этот закон. О предыдущих мы писали недавно, они очень разочаровали малый бизнес — оттуда пропало повышение лимита выручки и актива баланса для обязательного аудита.

Оказалось, что эти поправки просто перенесли в другой законопроект № 840046-7. В первоначальном тексте было только освобождение от аудита некоторых благотворительных фондов.

Итак, обязательный аудит обязаны будут проводить только:

Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Т.е. все мелкие акционерные общества, которые обязаны были проводить аудит просто в силу того, что они АО, больше не будут обязаны это делать. Фонды в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 млн рублей. Организации (за некоторыми исключениями), соответствующие хотя бы одному из следующих условий: выручка за предшествующий год более 800 млн рублей; сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, более 400 млн рублей. Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй.

Закон планируется принять в третьем чтении в среду, 23 декабря.