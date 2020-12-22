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Малый бизнес все-таки освободят от обязательного аудита

Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект с поправками в закон об аудиторской деятельности. Да-да, опять поправки в этот закон. О предыдущих мы писали недавно, они очень разочаровали малый бизнес — оттуда пропало повышение лимита выручки и актива баланса для обязательного аудита.

Оказалось, что эти поправки просто перенесли в другой законопроект № 840046-7. В первоначальном тексте было только освобождение от аудита некоторых благотворительных фондов.

Итак, обязательный аудит обязаны будут проводить только:

  1. Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Т.е. все мелкие акционерные общества, которые обязаны были проводить аудит просто в силу того, что они АО, больше не будут обязаны это делать.
  2. Фонды в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 млн рублей.
  3. Организации (за некоторыми исключениями), соответствующие хотя бы одному из следующих условий: выручка за предшествующий год более 800 млн рублей; сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, более 400 млн рублей.
  4. Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй.

Закон планируется принять в третьем чтении в среду, 23 декабря.

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