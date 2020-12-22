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#2021. Прокуроры субъектов могут не проверять МСП в следующем году. Генпрокурор разрешил

Генпрокурор Игорь Краснов наделил прокуроров субъектов РФ правом исключать малый и средний бизнес из проверок на 2021 год.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в надзорном ведомстве, приказом генпрокурора «на прокуроров субъектов, приравненных к ним специализированных прокуроров, а также подразделения Генеральной прокуратуры в округах возложена обязанность исключить из проекта ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий».

Это позволит оперативно реализовать введенные государством преференции для малого бизнеса.

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