2021. В начале следующего года нефть вряд ли упадет ниже $40 за баррель. Так считают эксперты

Эксперты считают, что в начале 2021 года цены на нефть укрепятся в районе $55 за баррель, а доллар остановится на отметке 72 рубля.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на опрошенных изданием экспертов.

Среди положительных факторов, влияющих на экономику, они называют появление вакцины от коронавируса и выборы президента США. Также называют возможное открытие границ и увеличение авиаперевозок, что тоже должно положительно сказаться для спроса на нефть.

Согласно базовому сценарию УК «Альфа-капитал», о котором рассказал изданию старший аналитик Максим Бирюков, цена на нефть марки Brent в начале 2021 года будет варьироваться в диапазоне $50-55 за баррель.

В ГК «Финам» возможный диапазон оценивают на уровне $47-55 за баррель. В качестве долгосрочного ориентира в «Тинькофф инвестиции премиум» прогнозируют цену Brent в диапазоне $50-60 за баррель.

Негативный сценарий, включающий длительные и глубокие локдауны в Европе и США, задержки с вакцинацией, вполне может привести к цене Brent в $40-45 за баррель, добавил Бирюков.

Сценарий, при котором цена на нефть упадет ниже $40 за баррель, по словам экспертов, представить сложно.