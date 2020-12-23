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Госдума освободила малый бизнес от обязательного аудита

Госдума приняла закон, освобождающий от аудита малый бизнес и некоторые фонды.

Но прежде чем это сделать, депутаты хорошенько напугали бухгалтеров, поскольку исключили подобные поправки из ранее принятого закона.

Итак, обязательный аудит обязаны будут проводить только:

  1. Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Т.е. все мелкие акционерные общества, которые обязаны были проводить аудит просто в силу того, что они АО, больше не будут обязаны это делать.
  2. Фонды в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 млн рублей.
  3. Организации (за некоторыми исключениями), соответствующие хотя бы одному из следующих условий: выручка за предшествующий год более 800 млн рублей; сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, более 400 млн рублей.
  4. Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй.

Надо сказать, что аудиторское сообщество крайне негативно относится к этим поправкам и благодаря их отзывам три года назад подобный проект был заморожен в Госдуме. Но в этот раз к их мнению законодатели не прислушались.

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