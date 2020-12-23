Госдума освободила малый бизнес от обязательного аудита

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rodiongorbachev Нигде в новом законе не упомянут МП, прочитайте текст. МП эт... Малый бизнес все-таки освободят от обязательного аудита

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