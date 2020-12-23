Госдума освободила малый бизнес от обязательного аудита

Госдума приняла закон, освобождающий от аудита малый бизнес и некоторые фонды.
Но прежде чем это сделать, депутаты хорошенько напугали бухгалтеров, поскольку исключили подобные поправки из ранее принятого закона.
Итак, обязательный аудит обязаны будут проводить только:
- Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Т.е. все мелкие акционерные общества, которые обязаны были проводить аудит просто в силу того, что они АО, больше не будут обязаны это делать.
- Фонды в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 млн рублей.
- Организации (за некоторыми исключениями), соответствующие хотя бы одному из следующих условий: выручка за предшествующий год более 800 млн рублей; сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, более 400 млн рублей.
- Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй.
Надо сказать, что аудиторское сообщество крайне негативно относится к этим поправкам и благодаря их отзывам три года назад подобный проект был заморожен в Госдуме. Но в этот раз к их мнению законодатели не прислушались.