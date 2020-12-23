Четыре месяца бесплатного доступа в СПС. Только документы подпишите. Конец года, всем кушать хочется

Одна справочно-правовая система в лице менеджера предлагает пользование системой 4 месяца бесплатно. Нужно только документы подписать. Бухгалтер напрягается, поскольку «бесплатный сыр — известно где».

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«К нам обратился менеджер из одной известной компании по сопровождению одной известной справочно-правовой системы. И предложил бесплатный онлайн доступ в СПС на 4 месяца. При этом надо подписать подтверждение факта информационного обслуживания и акт выполненных работ, а счёт якобы выставляться не будет... Предложение безусловно заманчивое, и видимо им нужны объемы обслуживания, но бесплатный сыр как-то пугает... Кто что думает, посоветует? Есть ли риски?!».

Вообще, можно сразу сказать, что если есть подписанный акт и нет оплаты — повод обратиться в арбитражный суд. Сначала претензию пришлют с просьбой оплатить, потом исковое.

А в комментариях пишут, что просто заманивают и будут потом убеждать купить продукт.

«Скорее всего, после бесплатного периода будут навязывать заключить договор уже на платной основе с заманчивой скидкой и всякими плюшками впридачу».

Кто-то советуют в головной офис позвонить и узнать, что это.

«Позвоните в головной офис этой СПС и узнайте про правомерность и реальность „широты души“».

Еще предлагают в акте прописать про 4 месяца на безвозмездной основе.

«Скажите им, что если в акте будет прописано: доступ к такой-то программе на 4мес. на безвозмездной основе, тогда можно принять предложение, не согласятся — в бан...».

В общем, вряд ли кто-то в суд потащат, но звонками, письмами и личными визитами потом достанут, предлагая заключить договор. И скорее всего оплату попросят сразу, за оставшиеся месяцы. А слова про 4 бесплатных месяца — просто скидка так звучит.

А вообще, договор нужно смотреть, что там пишут.