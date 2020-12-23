Оснований для внеплановых проверок в сфере госзакупок стало больше

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые предполагают расширение оснований для проведения контрольным органом в сфере закупок внеплановых проверок.

Документ включает в перечень оснований, по которым контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку, получение обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Также уточняются отдельные сведения, включаемые в реестр недобросовестных поставщиков.

Предусматривается, что заказчик либо уполномоченный орган, наделенные соответствующими полномочиями, направляет в орган контроля в сфере закупок обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем через три рабочих дня с даты признания участника закупки уклонившимся от заключения или расторжения контракта. Уточняются случаи, при которых информация исключается из реестра недобросовестных поставщиков, а также конкретизируются сведения, которые должен содержать порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаемый правительством РФ.

По материалам ТАСС.