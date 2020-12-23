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Краснодарским самозанятым разрешили арендовать госимущество наравне с МСП

Самозанятые плательщики НПД в Краснодарском крае получили право арендовать имущество, находящееся в госсобственности, наравне с субъектами МСП. Соответствующее решение было принято сегодня Заксобранием региона.

Депутаты приняли поправки к закону Краснодарского края «О развитии малого и среднего предпринимательства», позволяющие оказывать меры господдержки самозанятым.

Отметим, НПД введен на Кубани с 1 июля 2020 года, сейчас там 35 тыс. самозанятых.

«Нам необходимо создавать благоприятные условия для развития самозанятости в крае, особенно в нынешнее непростое время. Плательщики налога на профессиональный доход получат возможность поддержки, помимо прочего, в форме пользования или аренды имущества, находящегося в государственной собственности», — прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

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