Краснодарским самозанятым разрешили арендовать госимущество наравне с МСП

Над.К Кто будет с этим разбираться в ФНС? Там речь на странице про... ❗ Опубликован реестр МСП – получателей господдержки

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Berezka Конечно нет, это всего лишь стереотип - раз позвонили из пол... Новое мошенничество: кредит кредитом вышибают

Afrikan Господа из ЦБ, возможно следует рассмотреть вопрос предостав... Возможен демонтаж системы пенсионных накоплений