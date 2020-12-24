Не менее 150 млрд рублей получили в этом году кибермошенники с доверчивых россиян

В 2020 году телефонные мошенники получили с россиян около 150 млрд рублей. Из них примерно 66 млрд приходятся на псевдо-банковских сотрудников.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor.

«По данным компании, мошенники получили 66 млрд руб., выдавая себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, 46,5 млрд руб. было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд руб. принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины».

Разговоры с фиктивными медработниками оказались самыми дорогостоящими: в среднем заработок на этой форме составил более 50 тыс. руб. с человека. Псевдобанковские сотрудники получали около 27 тыс. руб. за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тыс. руб. через банкоматы, следует из данных BrandMonitor.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2020 года было заблокировано 9,? млн мошеннических номеров, что в четыре раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди причин эксперты рассматривают ежегодный значительный рост мошенничества и самоизоляцию.