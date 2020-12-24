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Госдума приняла в 2020 году 553 закона

В этом году депутаты Госдумы приняли 553 закона. Это больше, чем годом ранее (в 2019 году — 530).

Цифры озвучил председатель ГД Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии 2020 года.

Среди наиболее важных законов этого года он отметил поправки в Конституцию и законы в их развитие, федеральный бюджет, продление программы маткапитала, обеспечение школьников горячим питанием и другие.

«Это итог внушительный, еще раз хочется сказать, что в текущем году работа проходила в непростых условиях. Понятно, что система ограничений не позволяла нам выйти на максимальную эффективность, но мы делали с вами все возможное для этого», — сказал Володин.

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