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Опубликованы рекомендации аудиторам по проведению проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Минфин опубликовал рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности организаций за 2020 год в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

На что обращает внимание Минфин:

  • аудиторам следует оценить вероятность влияния пандемии на бухотчетность и его масштаб;
  • в условиях пандемии повышается вероятность совершения недобросовестных действий и искажения бухотчетности;
  • организации на фоне пандемии могли изменить свои IT-системы и средства контроля за ними. Значит, нужно оценивать, насколько эти изменения повлияли на подход к аудиту и формирование отчетности;
  • получение документов на бумаге может быть существенно затруднено, поэтому особое внимание нужно уделять проверке источника информации и обстоятельств ее получения аудитором;
  • организация может посчитать, что провести инвентаризацию запасов невозможно. Аудитор обязан оценить обоснованность этого решения;
  • чтобы оценить непрерывность деятельности организации, аудитору может потребоваться больше времени, чем обычно.
Так же в документе указывается, что в системах внутреннего контроля и процессах аудируемых лиц могут наблюдаться:

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  • задержки в работе средств внутреннего контроля закрытия периода или подготовки бухгалтерской отчетности в связи с ограниченными ресурсами или доступом к информации;
  • увеличение числа недостатков системы внутреннего контроля, в том числе, в связи с ограниченным доступом к информации, используемой в рамках контроля, или ее недостаточной надежностью;
  • перераспределение сфер ответственности или отсутствие персонала и соответственно изменения в функционировании средств контроля, значимых для аудита, ненадлежащее разделение обязанностей или прав доступа к данным;
  • потеря эффективности средств контроля аудируемого лица в случае, если не были внесены необходимые изменения в структуру существующих или внедрены новые средства контроля в ответ на возросшие или новые риски существенного искажения бухгалтерской отчетности и прочее.
Напомним, что 23 декабря Госдума приняла закон об отмене обязательного аудита для многих организаций. Документ уже прошел Совет Федерации и отправлен на подпись Президенту.
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