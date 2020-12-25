2021. Что ждет туризм в следующем году. Интересный прогноз

Что ждёт туризм в 2021 году, когда восстановится сегмент тревел и будем ли мы вечно носить маски.

Прогноз даёт Александр Гладилин, генеральный директор ООО «Новые туристические технологии» (сервиc поездок и путешествий Туту.ру).

Как изменятся путешествия в 2021 году

Будут развиваться основные тренды, которые мы увидели в этом году., ощущение неопределённости привело к снижению глубины бронирования — люди стали планировать поездки в последний момент. Пока ситуация не вернётся к какой-то более или менее привычной норме, люди так и будут поступать. Но по мере восстановления объёма перевозок покупать заранее снова должно стать выгоднее, и люди к этому вернутся.

Во-вторых, произошло снижение мобильности вместе со снижением доходов. К сожалению, эта ситуация вряд ли изменится в следующем году. Можно ожидать развития лоукостеров и оптимизацию расходов со стороны авиакомпаний. Например, у «Победы» загрузка бортов гораздо выше, чем в среднем по Группе «Аэрофлот», и там сейчас делают ставку на развитие именно этого ценового сегмента.

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И, в-третьих, люди начали более разнообразно путешествовать по России и открывать для себя страну. Думаю, что и в 2021 году локальный туризм будет одним из главных трендов. Если раньше россияне массово путешествовали по немногочисленным популярным курортам, то теперь слово «массовый» стало синонимом «небезопасный», и всё больше людей выбирают для отдыха менее известные уголки страны. То есть, расширяется география путешествий.

При этом появляется запрос на кастомизированный отдых — небольшие группы, авторский подход, интересные заповедные места, которые лучше всего смотреть с местными гидами. Есть интерес к активному отдыху на природе — сплавам, конным походам, велотурам, фитнес-турам.

Прогнозировать, что будет в ближайшем будущем с международным туризмом пока сложно — это зависит от множества факторов и решений множества стран. Конечно, в итоге мир снова начнёт открываться, но не сразу и непросто — возможно, появятся новые правила и медицинские документы, необходимые для посещения стран, и, скорее всего, люди ещё долго будут настороженно относиться к вероятности чем-то заболеть в поездке. Поэтому привычные толпы в популярных туристических местах, вероятно, вернутся нескоро, и многие ещё долго будут носить в таких местах маски.