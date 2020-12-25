Новые правила выплаты детских пособий снова меняют. Некоторым будут давать пособие на рождение без справки ф.24

Буквально на днях был опубликован Приказ Минтруда от 29.09.2020 № 668н с новым порядком назначения и выплат государственных пособий на детей.

А уже сегодня на федеральном портале размещен проект по внесению изменений в вышеназванный приказ.

Проект подготовлен с целью перевода в электронный вид меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному соцстрахованию, в том числе студентам.

Таким образом безработным, в том числе студентам не надо будет предоставлять справку о рождении ребенка для получения пособия на рождение. Данные Соцзащита будет получать по электронным каналам из ЗАГСа и сверяться с данными из ЕГИССО.

А работающие граждане, которые получают пособие через работодателя, по-прежнему будут предоставлять эту справку.

Напомним, справка по форме 24 выдается в единственном экземпляре и является подтверждением того, что указанное пособие на ребенка ранее не назначалось.