Какие подводные камни ожидают бухгалтера с иностранным работником?

Есть ли разница при оформлении сотрудника-иностранного гражданина, если он с разрешением на временное проживание или с видом на жительство?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот угораздило же меня под Новый год... Нужен совет узкого специалиста по иностранным сотрудникам. В чём разница для оформления и налогообложения сотрудника с РВП и с видом на жительство? Гражданин Азербайджана. СНИЛС и ИНН есть».

В комментариях сказали, что важно по иностранному сотруднику уведомить МВД, иначе штрафы очень большие.

«Уведомлять надо МВД раздел по вопросом миграции в течение 3 дня после оформление, а то штрафы за нарушение огромные, в Москве на юрлиц с 300 000 руб. до 1 млн руб.».

Также обращают внимание на то, является ли он налоговым резидентом РФ.

«Для целей НДФЛ важен статус резидентсва иностранца, проверьте миграционное у сотрудника с РВП. А в отношении вида на жительство — проверьте его национальный паспорт с отметками о пересечении границы».

По РВП еще уточняют:

«РВП может работать только в том регионе где получил документ, а видом на жительство не имеет значение».

С иностранцами есть еще один важный момент — с выплатой им зарплаты. Если им платить ее из кассы, наличкой, а не на карточку — это нарушение валютного законодательства, ст. 15.25 КоАП. С огромными штрафами, от 75 до 100% от суммы нарушения.

Кроме того, в валютном законодательстве есть и другие подводные камни. Центр обучения «Клерка» и спикер Людмила Ганичева приглашают на бесплатный вебинар «Валютный контроль и валютные операции». Он пройдет 13 января, начало в 13:00.

На вебинаре обсудим:

кто является участником валютных операций;

как устроен валютный контроль;

как вести учет и отчетность при валютных операциях;

каковы права и обязанности сторон;

что учесть при составлении внешнеторгового контракта;

изменение законодательства в сфере ВЭД.

И, конечно, обязательно обсудим ответственность, которая может наступить в результате нарушения валютного законодательства. А также расскажем, как избежать штрафов от органов валютного контроля.

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