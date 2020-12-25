Родители 13,5 миллионов уже получили по 5 000 рублей

Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тыс. рублей средства по указу президента получили родители 13,5 млн детей до 8 лет.

Абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Пенсионным фондом автоматически на основе имеющейся информации. Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей.

Некоторым семьям деньги оформлены по заявлению. Оно подается в том случае, если дети появились начиная с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.

Заявления родителей на 5 тыс. рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах ПФР до 31 марта следующего года включительно.