Меняется формула добровольных взносов в ФСС для ИП. Некоторые будут платить больше

В общем случае ИП не являются застрахованными лицами для целей получения пособий из ФСС. Однако это право можно «купить», вступив в добровольные правоотношения с ФСС.

Например, заплатив до 31.12.2020 в ФСС 4,2 тыс. рублей, беременной бизнес-леди в 2021 году можно получить около 60 тыс. декретных.

Сейчас годовой взнос ИП-добровольцев считается по формуле: МРОТ х 12 х 2,9 %.

Эту формулу изменят для северных ИП.

Соответствующая поправка содержится в законопроекте № 1025653-7, одобренном Советом Федерации.

Если ИП зарегистрирован в местности, где применяется районный коэффициент, то и МРОТ для расчета взноса будет увеличен на этот коэффициент.

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То есть ИП из северных регионов будут платить больше взносов, чем их коллеги из других местностей.

Что касается размера пособия, которое также считается из МРОТ, пока никаких поправок на этот счет не было.

Напомним, ранее мы рассказывали историю нашей читательницы-ИП-добровольца, которой ФСС ошибочно выплатил пособие с учетом районного коэффициента. Потом инспекторы спохватились и потребовали деньги назад.

На данный момент все ИП уплачивают одинаковые взносы, и пособие получают одинаковое, независимо от региона проживания.

С 2021 года ситуация изменится. Северные ИП будут платить взносы в увеличенном размере. Логично, что и размер пособия у них будет больше. Но увеличенные взносы внедрят только с 2021 года, а значит пособия по этой страховке будут выплачивать только в 2022 году.