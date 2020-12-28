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Меняется формула добровольных взносов в ФСС для ИП. Некоторые будут платить больше

В общем случае ИП не являются застрахованными лицами для целей получения пособий из ФСС. Однако это право можно «купить», вступив в добровольные правоотношения с ФСС.

Например, заплатив до 31.12.2020 в ФСС 4,2 тыс. рублей, беременной бизнес-леди в 2021 году можно получить около 60 тыс. декретных.

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Сейчас годовой взнос ИП-добровольцев считается по формуле: МРОТ х 12 х 2,9 %.

Эту формулу изменят для северных ИП.

Соответствующая поправка содержится в законопроекте № 1025653-7, одобренном Советом Федерации.

Если ИП зарегистрирован в местности, где применяется районный коэффициент, то и МРОТ для расчета взноса будет увеличен на этот коэффициент.

То есть ИП из северных регионов будут платить больше взносов, чем их коллеги из других местностей.

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Что касается размера пособия, которое также считается из МРОТ, пока никаких поправок на этот счет не было.

Напомним, ранее мы рассказывали историю нашей читательницы-ИП-добровольца, которой ФСС ошибочно выплатил пособие с учетом районного коэффициента. Потом инспекторы спохватились и потребовали деньги назад.

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На данный момент все ИП уплачивают одинаковые взносы, и пособие получают одинаковое, независимо от региона проживания.

С 2021 года ситуация изменится. Северные ИП будут платить взносы в увеличенном размере. Логично, что и размер пособия у них будет больше. Но увеличенные взносы внедрят только с 2021 года, а значит пособия по этой страховке будут выплачивать только в 2022 году.
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