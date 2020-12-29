Для получения пособия по уходу за ребенком через Соцзащиту справка о составе семьи будет необязательной

Сейчас при обращении в Соцзащиту за пособием по уходу за ребенком безработным гражданам нужно представить документ, подтверждающий совместное проживание с ребенком (справку о составе семьи).

С 2021 года эту справку можно не предоставлять. Орган соцзащиты самостоятельно запросил данные о зарегистрированных лицах по месту вашего жительства.

Запрос будет направлен в МВД по электронным каналам в рамках межведомственного взаимодействия.

На это у Соцзащиты будет 2 рабочих дня со дня подачи заявления на пособие.

Новая норма внесена Приказом Минтруда от 29.09.2020 № 668н.