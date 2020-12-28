Заявление на патент можно отправлять по новой рекомендованной форме

Подавать заявление на патент можно по новой рекомендованной форме, её направила ФНС письмом от 11.12.2020 № СД-4-3/20508.

Ранее, в феврале, налоговики уже предлагали рекомендованную форму, но она уже не подходит под последние изменения в Налоговом кодексе.

В Порядке заполнения заявления есть новые виды деятельности, но все равно остается много непонятного. Например, там нет и «других аналогичных объектов» стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов.

Напомним, что для того, чтобы перейти на ПСН с 1 января, надо подать заявление в срок до 31 декабря. Но если вы не успеете, вы можете перейти на патентную систему с любой даты, подав заявление за 10 рабочих дней до начала применения патента.

Форма заявления и порядок его заполнения прикреплен вверху этого материала.