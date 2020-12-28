Что делать новому бухгалтеру, если предыдущий платил себе повышенную зарплату, преподнося это как уплату налогов?

Бывший бухгалтер сама себе начисляла и выплачивала зарплату в 2,5 раза выше. Директору это преподносилось в реестрах как уплата налогов. Новый бухгалтер в раздумьях, как это разгребать.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, верен ли ход моих мыслей? Бывший бухгалтер с октября 2018 года сама себе увеличила начисление зарплату в 2,5 раза, выплачивала себе деньги — директору давала реестры, согласно которым ее деньги на ЗП проходили, как уплата налогов. Дело уголовное возбудили. А я в раздумьях — как исправить 2018 и 2019 года: РСВ, 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. С первыми двумя еще более-менее понятно. С последним как быть? Как бы получается, что она получила просто так деньги, с которых НДФЛ соответственно не уплачен. Тут есть смысл подавать информацию о невозможности удержать НДФЛ? Или я не в то русло мыслю?».

В комментариях тут же привели свою историю:

«Однажды на одном веселом заводике был обнаружен приказ о выплате главбуху внеочередной премии в 1 млн. руб. Под приказом был подмонтирован путем ксерокопирования фрагмент с подписью директора, причем фрагмент по насыщенности серого цвета заметно отличался от остального листа. На вопрос „что [это]?“ главбух бодро ответила „а чотакова?“ Поскольку я тогда был еще молод и наивен, помню реакция главбуха произвела на меня впечатление и послужила дальнейшему воспитанию здорового цинизма. 🤣»

Автор пишет, что у них примерно то же самое:

«Примерно и здесь такое же. Только под приказами на премию она сама за директора расписывалась».

Бухгалтеру это так-то и не особо нужно, ей руководство сказало разбираться. Вот что еще на это пишут:

«Руководство должно не говорить, а составить акт и выпустить приказ на основании которого вы и будете танцевать в соответствии с заявленном в приказе танцем. Ежели в приказе будет повеление разобраться с начислениями, будете подавать корректировочные декларации».

Почти все единогласно предлагают нынешнему бухгелтеру в комментариях дождаться решения суда, и потом уже что-то делать.

Вообще, это случай не самый здоровый, когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность. Если, конечно, докажут присвоение (растрату). Но у главбуха есть и другие риски попасть под уголовку. И для этого никаких хищений проводить не нужно, достаточно быть главбухом, а у компании при этом не все хорошо с налогами.

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Новое в подходе Верховного Суда в постановлении Пленума № 48.

При каких условиях бухгалтер становится соучастником.

Что сделать, чтобы доказать непричастность.

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