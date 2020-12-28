Доходы от сдачи металлолома, пластика и стекла предложили освободить от НДФЛ. Все равно налог никто не платит

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об освобождении от НДФЛ доходов от реализации металлолома, пластиковой и стеклянной тары.

«Законопроект предусматривает внесение изменения в статьи 161 и 217 части второй Налогового кодекса РФ, которые предполагают освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов физических лиц, полученных от реализации пластиковой и стеклянной тары, а также металлолома. Ежегодный объем твердых коммунальных отходов в РФ равен 55-60 млн тонн в год. В общей массе твердых коммунальных отходов черные металлы составляют 2-4%, цветные металлы — 1-2%, стекло — 3-6%, полимеры — 5-6%», — говорится в пояснительной записке.

«Одной из ключевых задач повышения доли повторного использования стекла, пластика, металлолома и, соответственно, уменьшения количества твердых бытовых отходов должно явиться увеличение собираемости данного вторичного сырья, в том числе за счет его самостоятельной заготовки и сдачи физическими лицами», — считает автор законопроекта.

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По словам Кутепова, в настоящее время после приема от населения стекла, пластика и металлолома организация выплачивает физическим лицам деньги, которые облагаются НДФЛ. «На практике налоговые поступления в бюджет от взимания НДФЛ с реализации стекла, пластика и металлолома отсутствуют по причине отсутствия декларирования своих доходов физическими лицами. Соответственно, наличие в законодательстве положений относительно обязанности декларировать доход и платить налог с реализации вторсырья не приносит бюджету доход и одновременно тормозит развитие культуры обращения с отходами», — уточняется в пояснительной записке.

Как отмечает сенатор, основными сборными пунктам пластиковой и стеклянной тары могут стать фандоматы в торговых сетях. В соответствии с положениями действующего законодательства сдача тары через фандомат и получения чека на определенную сумму будет являться доходом физического лица, так как в РФ не применяется залоговая стоимость тары, объясняет Кутепов. По его словам, сложившаяся в России ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей среды и создать реальную угрозу здоровью населения. Он также отмечает, что на данный момент в РФ система раздельного сбора отходов в жилом секторе, позволяющая извлечь из потока отходов стекло, пластик и металлолом, не развита. Мусоросортировочные комплексы не могут являться источником стекла, пластика и металлолома в связи с трудностью их извлечения и общей загрязненностью отходов, добавляет сенатор.