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Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата для господдержки

Президент Владимир Путин поручит правительству проработать возможность смягчения требований по сохранению штата для мер господдержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. С такой просьбой к главе государства обратился в понедельник уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи в Кремле.

Титов отметил, что представители бизнеса не могут сдерживать своих сотрудников, желающих уволиться в нынешних условиях, и это усложняет исполнение требования о поддержании штата на уровне 90% от показателя апреля 2020 года.

«Здесь надо посмотреть — это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим», — цитирует Путина ТАСС.

 

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