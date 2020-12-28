Сколько ИП должен хранить документы после прекращения деятельности?

Сколько нужно хранить документы после того, как индивидуальный предприниматель прекратил деятельность? И стоит ли что-то из них потом утилизировать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, сколько держать можно документы на ИП если срок давности уже прошел? Есть документы:

декларации

товарные накладные

отчёты по работникам.

Документам больше 5 лет, точнее — 10 лет. Что можно без последствий утилизировать? Сам ИП прекратил деятельность 2 года назад».

В комментариях пишут, сколько нужно их хранить:

«Срок хранения документов 4 года, с 1 января 5 лет. Документы по зарплате, можно сшить, сделать опись и сдать в архив».

А кто-то приводит несколько подробных таблиц по хранению документов:

Еще пишут, что можно утилизировать:

«ИП — вы или на обслуживании был? Если закрыто и есть итоговая сверка с ИФНС, где по нулям, то декларации и накладные я бы выкинула. По работникам — хранить. Вернее, оформить утилизацию актом с описью».

Но, на это нашелся контраргумент:

«А потом случится очередной сбой в программе налоговой и вылезут безумные пени. И этот акт — никак не спасет. Декларации не стоит выбрасывать точно. Они не так уж много места и занимают. И тем более надо хранить как зеницу ока документы по уплате налогов».

По работникам вообще можно в архив сдать. Ну а с налогами да, лучше в шкафу им место выделить и пусть лежат.