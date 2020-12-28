Сколько ИП должен хранить документы после прекращения деятельности?

Сколько нужно хранить документы после того, как индивидуальный предприниматель прекратил деятельность? И стоит ли что-то из них потом утилизировать?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Подскажите пожалуйста, сколько держать можно документы на ИП если срок давности уже прошел? Есть документы:
- декларации
- товарные накладные
- отчёты по работникам.
Документам больше 5 лет, точнее — 10 лет. Что можно без последствий утилизировать? Сам ИП прекратил деятельность 2 года назад».
В комментариях пишут, сколько нужно их хранить:
«Срок хранения документов 4 года, с 1 января 5 лет. Документы по зарплате, можно сшить, сделать опись и сдать в архив».
А кто-то приводит несколько подробных таблиц по хранению документов:
Еще пишут, что можно утилизировать:
«ИП — вы или на обслуживании был? Если закрыто и есть итоговая сверка с ИФНС, где по нулям, то декларации и накладные я бы выкинула. По работникам — хранить. Вернее, оформить утилизацию актом с описью».
Но, на это нашелся контраргумент:
«А потом случится очередной сбой в программе налоговой и вылезут безумные пени. И этот акт — никак не спасет. Декларации не стоит выбрасывать точно. Они не так уж много места и занимают. И тем более надо хранить как зеницу ока документы по уплате налогов».
По работникам вообще можно в архив сдать. Ну а с налогами да, лучше в шкафу им место выделить и пусть лежат.