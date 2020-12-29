Кибермошенники теперь обманывают по-новогоднему

В преддверии Нового года, на волне привлекательных предложений банков о доходных вкладах, активизировались мошенники с новой тактикой.

Теперь они стараются не запугать клиента блокировками, другими ограничениями, звонками якобы из СБ, а пробуют сыграть на его жадности.

Потенциальной жертве звонят якобы из банка, расписывают все прелести супер доходного вклада, и присылают ссылку, при переходе по которой клиент попадает на сайт, внешне копирующий сайт банка. Вот только при вводе логина и пароля он, по сути, сам их сообщает злоумышленникам. Раньше такой способ использовался в фишинговых рассылках, теперь же на волне предновогоднего ажиотажа стал использоваться и при телефонном мошенничестве.

Как пишет «Коммерсантъ», По словам руководителя службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Ивана Шубина, обещание выгодного вклада, действительно, новый скрипт для телефонных мошенников, ранее на желании заработать «играли» в основном в фишинговых рассылках.

📌 Реклама

«Но какая бы ни была легенда злоумышленников, способ хищения старый — мошенники пытаются получить возможность управлять картой или счетом потенциальной жертвы»,— добавляет он.

В ВТБ не сталкивались с новой схемой, но подтвердили, что более 90% случаев мошенничества приходится именно на методы социальной инженерии.

«В этом году злоумышленники активизировались в связи с пандемией и пытаются обмануть граждан, используя все новые и новые сценарии»,— сообщили там.