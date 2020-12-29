МСП в социальной и медицинской сферах получили господдержку на 4,2 млрд

Субъекты МСП в медицинской и социальной сферах получили в этом году господдержку на 4,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом, она выросла в 2,5 раза.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на сообщение пресс-службы Корпорации МСП.

Число субъектов МСП, получивших финансовую поддержку, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, действующих в медицинской и социальной сферах, вырос на 167,5% и превысил 8,14 млрд рублей к концу 2020 года.

Всего субъектов МСП в озвученных сферах, получивших господдержку более 350.