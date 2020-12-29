Какие операции с деньгами попадут под контроль уже с 10 января

С 10 января любые операции с наличными при сумме от 600 тыс. рублей к подлежащим обязательному контролю.

При снятии со счета юрлица или внесении на него наличных денег на сумму от 600 тыс. банки обязаны сообщать об этих операциях в Росфинмониторинг. Контролировать будут все операции в том числе и снятие денег на зарплату, на командировочные цели, внесение торговой выручки на счет и т.д.

Норма введена Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ.

Нововведением также станет контроль над операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга.

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Второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут контролироваться от суммы в 10, а не 50 млн руб.

При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100, а в 200 тыс. руб.

«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику» — прокомментировал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев в интервью «Прайм».