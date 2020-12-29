Работающих во вредных условиях с 1 апреля 2021 будут на 18 дней отправлять в санаторий. Но не всех

В России с 1 апреля по 31 декабря 2021 года запустят пилотный проект по организации межведомственного взаимодействия в целях предупреждения профзаболеваний и создания системы мониторинга состояния здоровья работников.
Проект постановления опубликован сегодня на федеральном портале.
Будет реализован профилактический метод сохранения здоровья граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, направленный на недопущение и раннее выявление признаков профессиональных заболеваний.
Предлагается временный вывод застрахованных из вредных условий труда при выявлении у них ранних признаков воздействия вредных производственных факторов по результатам медосмотров.
Для таких людей будет проводиться профилактика профзаболеваний в центрах реабилитации ФСС с последующим мониторингом состояния их здоровья. Туда люди будут направляться на 18 дней. В проекте участвуют два центра — в Москве и Омске.Предполагается, что пилотным проектом будут охвачены работники гражданской авиации и железнодорожного транспорта, которым по результатам медосмотров установлен предварительный диагноз профессионального заболевания (наличие ранних признаков воздействия вредных производственных факторов).
Вот список страхователей, которые включены в проект:
- ПАО «Аэрофлот»;
- ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр»;
- АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines);
- ОАО «Российские железные дороги»
Расходы осуществляются страхователем за счет собственных средств с последующим возмещением за счет сумм страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве.