Работающих во вредных условиях с 1 апреля 2021 будут на 18 дней отправлять в санаторий. Но не всех

В России с 1 апреля по 31 декабря 2021 года запустят пилотный проект по организации межведомственного взаимодействия в целях предупреждения профзаболеваний и создания системы мониторинга состояния здоровья работников.

Проект постановления опубликован сегодня на федеральном портале.

Будет реализован профилактический метод сохранения здоровья граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, направленный на недопущение и раннее выявление признаков профессиональных заболеваний.

Предлагается временный вывод застрахованных из вредных условий труда при выявлении у них ранних признаков воздействия вредных производственных факторов по результатам медосмотров.

Для таких людей будет проводиться профилактика профзаболеваний в центрах реабилитации ФСС с последующим мониторингом состояния их здоровья. Туда люди будут направляться на 18 дней. В проекте участвуют два центра — в Москве и Омске.

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Предполагается, что пилотным проектом будут охвачены работники гражданской авиации и железнодорожного транспорта, которым по результатам медосмотров установлен предварительный диагноз профессионального заболевания (наличие ранних признаков воздействия вредных производственных факторов).

Вот список страхователей, которые включены в проект:

ПАО «Аэрофлот»;

ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр»;

АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines);

ОАО «Российские железные дороги»

Оплате подлежат расходы на реализацию мероприятий в центрах реабилитации ФСС, проезд к месту этой профилактики и обратно, оплату допотпуска работника (сверх ежегодно оплачиваемого отпуска по ТК) на период профилактики с учетом времени на проезд, а также на оплату медосмотров по результатам этой профилактики.

Расходы осуществляются страхователем за счет собственных средств с последующим возмещением за счет сумм страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве.