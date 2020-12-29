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Все регионы выполнили планы по регистрации самозанятых

Минэкономразвития назвало регионы, которые достигли наилучших результатов в реализации нацпроекта по блоку «самозанятые», предложив обмениваться с ними наилучшими практиками и опытом.

На текущий момент ключевые показатели этого блока выполнены всеми регионами, сегодня в стране порядка 1,5 млн самозанятых граждан.

Среди стартовавших в 2020 г. регионов-лидеров по числу самозанятых — Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, Ростовская область, Краснодарский край.

По материалам газеты «Экономика и жизнь».

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