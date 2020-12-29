Как ИП-грузоперевозчику работать на ПСН, если он разъезжает по разным регионам: письмо Минфина

Минфин в письме от 09.12.2020 № 03-11-11/107582 дал разъяснения по порядку применения ПСН при оказании автотранспортных услуг по перевозке грузов, если ИП планирует осуществлять деятельность в субъекте РФ, в котором не состоит на учете в налоговом органе.

Сообщается, что патент действует на всей территории субъекта РФ, за исключением случаев, когда законом субъекта РФ определена территория действия патентов. В патенте должно содержаться указание на территорию его действия.

В случае если ИП планирует осуществлять деятельность на основе патента в субъекте РФ, в котором не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, заявление на патент подается в любой территориальный налоговый орган этого субъекта РФ по выбору ИП.

Вместе с тем глава 26.5 НК не содержит ограничений на осуществление грузоперевозок исключительно в пределах территории субъекта РФ, в котором получен патент по этому виду предпринимательской деятельности.