Проблема у ИП с онлайн-кассой в Сбере. Баг?

У ИП в личном кабинете онлайн-кассы в Сбере не все понятно с системой налогообложения. Это баг, или придется делать корректировки и давать пояснения налоговикам?

Проблему озвучили в «Красном уголке бухгалтера».

«Только подумаешь о предновогоднем настроении, а тут, на тебе... ИП имеет счёт в Сбере, там же взял кассу онлайн, начал работать с наличными. Пароля в личный кабинет на платформу ОФД не дали. Ладно, все восстановили, захожу в ЛК, смотрю, все норм, все смены закрыты, открываю чек. Внимание, у ИП УСН 6%! А там, и НДС и Патент. Я в шоке, говорю, ты заявление какое-то заполнял перед подключением? Какая система налогообложения и т. д... Говорит, что да. Связались с работниками Сбера, что все это делали, там обещали разобраться, исправить.

Но вот вопрос: нам-то что делать? Делать чеки коррекции приходов? И новые правильные приходы? Не понимаю, помогите пожалуйста, может было у вас так».

В комментариях успокоили, сказав, что это баг ОФД.

«Мы в таком случае ничего не делали, это баг ОФД».

Автор спрашивает, «и в налоговую никакое объяснение не давали?». Ей отвечают, что налоговики все корректно видят, им пояснений давать не нужно.

«Ничего вообще. Мужик из настройки сказал, что в налоговой все корректно видно, и так бывает часто».

Коллеги, а у вас бывало такое?

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