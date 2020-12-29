«Клерк» подводит итоги розыгрыша: кто получил годовой «Клерк.Премиум» за факап?

Прожить 2020й было просто нельзя без юмора: мы это знаем и поэтому предложили вам не только рассказать о провале года, но и посмеяться над этой историей. А взамен получить крутой приз — годовую подписку «Клерк.Премиум». Мы подвели итоги и выбрали 5 победителей розыгрыша.

2020й — как известно, год Крысы, а потому история про ИП Крысановскую от @kiv.74 — как нельзя в тему.

Ко многим в этом году удача явно поворачивалась спиной — как к несчастным слесарям из истории ﻿@nubyprosto﻿. Но мы вот взяли и развернули эту удачу лицом к автору истории — и годовой «Клерк.Премиум» отправляется к ней :)

﻿@buhermakova﻿ не знает, как ответить налоговикам на прощальное «Приходите к нам еще!». А мы знаем: в следующий раз говорите, что «крепче любится на расстоянии».

Конечно, классика коронавирусного года: куда без историй про дезинфекцию и немного непонятливого Исхана от @tf.sidorova@gmail.com﻿. В защиту Исхана скажем, что он всего один раз не так понял, что происходит вокруг, а мы вот до сих пор понять не можем.

И наконец, мы желаем головокружительной карьеры и большого семейного счастья @Buh Lo﻿ - а почему, вы узнаете сами, почитав в комментариях к этому посту истории наших победителей!

Дорогие друзья, мы просим вас сообщить под этой новостью ваши электронные почты, чтобы редакция «Клерка» связалась с вами и скорее отдала вам заслуженные подарки!

Закончим знаменитой цитатой Мюнгхаузена:

Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь :)