С 1 января надо применять новую форму транспортной накладной

С 1 января 2021 г. вводятся в действие правила организации перевозок грузов автомобильным транспортом, обеспечения сохранности грузов, транспортных средств и контейнеров, а также предоставления транспортных средств для таких перевозок. Ранее утвержденный порядок утрачивает силу в рамках механизма «регуляторной гильотины»

Предусмотрено оформление перевозочных документов не только в бумажном, но и в электронном виде (с 1 января 2022 года).

📌 Реклама

Документом, в частности, устанавливается порядок: заключения договора перевозки груза, договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза; предоставления транспортных средств и контейнеров, предъявления и приема груза для перевозки, погрузки грузов в транспортные средства и контейнеры; определения массы груза, опломбирования транспортных средств и контейнеров; регулируются сроки доставки и выдачи грузов, особенности перевозки отдельных видов грузов, и прочее.

Установлены обязательные реквизиты заказа (заявки) на перевозку грузов автомобильным транспортом. Кроме того, скорректирована форма транспортной накладной. В частности, теперь необходимо указывать тип владения транспортным средством (собственность, аренда, лизинг). При необходимости указывается заказчик организации перевозки.

Скорректированы Правила дорожного движения в части наличия и предъявления для проверки уполномоченным должностным лицам Ространснадзора документов на перевозимый груз. Уточнено, что транспортная накладная, заказ-наряд, сопроводительная ведомость могут быть предоставлены на бумажном носителе, в виде электронного документа либо его бумажной копии.

Изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200.