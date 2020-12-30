Принят закон об упрощенных кадровых правилах для НКО

НКО смогут заключать срочные трудовые договоры по аналогии с работодателями — субъектами малого бизнеса.
Федеральный закон № 477-ФЗ от 29.12.2020 с поправками в ТК подписал Владимир Путин.
Также НКО получат право не издавать некоторые локальные акты (ПВТР, положение об оплате труда, графики сменности).
Все нюансы можно прописать прямо в трудовом договоре на основе типовой формы, утвержденной Правительством.
Упрощенные кадровые правила будут распространяться на НКО, у которых ССЧ и доход за предыдущий год не превысили предельных значений, установленных Правительством:
- ССЧ — 15 человек;
- доход — 120 млн. рублей.
Эти критерии содержатся в проекте Постановления Правительства, которое пока не принято.