Окончательно установлен МРОТ на 2021 год

На 2021 год по новой методике МРОТ составит 12 792 руб.

Федеральный закон № 473-ФЗ от 29.12.2020 опубликован на офоициальном портале.

Напомним, МРОТ теперь устанавливается в размере 42 % от медианной зарплаты, которую определяет Росстат.

МРОТ на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного на текущий год.

Прожиточный минимум будет определяться его как часть (44,2 %) среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить на уровне 109 % в этого показателя, для детей — 97 %, а для пенсионеров — 86 %.