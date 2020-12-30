Путин подписал закон о прямых выплатах из ФСС

С 2021 года прямые выплаты пособий из ФСС вводятся по всей стране.

Соответствующий Федеральный закон № 428-ФЗ от 29.12.2020 накануне ближе к ночи опубликован на официальном портале.

Напомним, правила прямых выплат будут регулироваться новым Постановлением Правительства. Пока оно еще не опубликовано.

Пособия будет платить ФСС напрямую. Но если работодатель предоставил неправильные сведения и пособий выплачено в большем размере, деньги в бюджет придется вернуть. ФСС направит работодателю требование, которое надо исполнить в течение 10 дней. Если фирма проигнорировала требование, ФСС подаст в суд.

Этим же Федеральным законом увеличен размер добровольного взноса в ФСС для ИП из северных регионов.