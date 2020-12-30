Что нужно знать бухгалтеру об обыске в компании? Приглашаем на бесплатный вебинар

Ситуация, когда на предприятие приходят сотрудники известных ведомств — реалии бизнеса. Однако большинство сотрудников просто пугаются одного вида стражей порядка и грозных бумажек-постановлений и красных корочек.

Из-за этого и бывают ситуации, когда пришли искать одно — а ищут совсем другое, или, к примеру, в постановлении указаны одни лица, и их пятеро, а по факту совсем другие, и их явно больше пяти. Да что там говорить, порой вообще пришли, что называется, «посмотреть, пообщаться», а ведут себя, как при полноценном обыске.

Центр обучения «Клерка» и адвокат Александр Цыбырны проведут ликбез по обыску, и приглашают на бесплатный вебинар «Обыск в компании: как проводят и что знать бухгалтеру и директору». Он пройдет 15 января в 11:00 по Мск.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

Где и в каких помещениях могут проводить обыск.

Кто, и на основании каких документов может проводить обыск.

Какими правами обладают лица у которых проводится обыск.

Кто такие понятые и какова их роль при проведении обыска.

Что могут изъять при обыске, как правильно оформить изъятие и как не остаться с «пустыми» руками после проведения обыска.

Как минимизировать риски и защитить свою информацию.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное.