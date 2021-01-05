2021. Максимальное пособие по безработице на этот год остается тем же — 12130 руб.

Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице на 2021 год. Мишустин подписал соответствующее постановление.
Постановление от 31 декабря 2020 года № 2393 можно скачать во вложении.
«Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей», — говорится на сайте кабмина.
Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года.
«Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне» — пишут на сайте Правительства.