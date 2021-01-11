Какие налоговые КБК изменились в 2021 году

В начале года бухгалтеров всегда волнует вопрос — не изменились ли КБК для уплаты налогов и взносов? Спешим рассказать об изменениях этого года.

Вот такие новые КБК приготовил Минфин в этом году:

НДФЛ:

182 1 01 02060 01 1000 110 - Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации;

182 1 01 02070 01 1000 110 - Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства;

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182 1 01 02080 01 1000 110 - Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей;

182 1 01 02090 01 1000 110 - Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления.

ПСН:

182 1 05 04060 02 1000 110 - Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов.

Имущественные налоги:

182 1 06 01020 14 1000 110 - Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов;

182 1 06 06032 14 1000 110 - Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов;