❗ Утвердили правила выплаты пособий напрямую из ФСС

В последний день ушедшего года на официальном портале правовой информации было опубликовано долгожданное Постановление Правительства, которое регламентирует особенности назначения пособий за счет ФСС по системе прямых выплат.

Напомним, 29 декабря Президент подписал Федеральный закон № 428-ФЗ, который вводит прямые выплаты по всей стране.

Постановление № 2375 от 30.12.2020 воспроизводит положения постановления Правительства № 294 от 21.04.2011, где уже давно описаны все особенности по прямым выплатам.

По-прежнему больничный за первые 3 дня платит работодатель, с 4-го дня — ФСС.

После увольнения сотрудницы, которой выплачивается пособие по уходу за ребенком или выхода ее на работу на полный день, в 3-днейвный срок надо сообщить об этом в ФСС. То есть нужно оповестить ФСС, что право на пособие прекратилось.

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Кроме того, постановление оптимизирует процесс представления сведений (документов), необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам пособий.

Сведения должны представляться работником при устройстве на работу или в период осуществления им трудовой деятельности. Это информация о застрахованном лице, в том числе о способе выплаты ему пособия, которая в настоящее время отражается в заявлении о назначении пособия, подаваемом работодателю.

При этом при наступлении страхового случая застрахованное лицо будет представлять работодателю только отсутствующие у работодателя документы.

Работодатель, получив эти сведения, в течение 5 календарных дней должен передать их в ФСС.