С 2021 года реализация программ для ЭВМ освобождается от НДС только при условии включения их в реестр

Начиная с 1 января 2021 года передача исключительных прав на использование программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, облагается НДС.

Соответствующие поправки в пп.26 п.2 ст. 149 НК внесены Федеральным законом № 265-ФЗ от 31.07.2020.

Минфин в письме от 14.12.2020 № 03-07-08/109049 разъяснил, кто должен платить НДС, если программу для ЭВМ через Интернет реализует иностранная компания, а покупателем является российская организация.

Сообщается, что предоставление прав на использование программ через Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, является услугой в электронной форме. Местом реализации в данном случае признается РФ.

Иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ, подлежит постановке на учет в налоговом органе.

Таким образом, при оказании иностранной организацией услуг в электронной форме, в том числе при передаче российской организации с 1 января 2021 года прав на использование программ для ЭВМ через Интернет, не включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ, исчисление и уплата НДС российской организацией в отношении данных услуг в качестве налогового агента Налоговым кодексом не предусмотрены.