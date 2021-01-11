На бумажных нотариальных документах с 29 декабря должен появиться QR-код

На большинстве нотариальных документов с 29 декабря прошлого года должен был появиться QR-код как средство дополнительного подтверждения их подлинности.

Об этом говорится в Информации Федеральной нотариальной палаты от 28 декабря 2020 г. «QR-код на нотариальных документах: цифровая гарантия защищенности», можно скачать во вложении.

Как сказано в документе,

«Он обеспечит дополнительную цифровую защиту документов от подделок, такую маркировку невозможно продублировать, перенести на другой документ или иным образом обмануть систему. Проверить предъявленный документ сможет любой человек, у которого есть смартфон».

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Кроме того, авторы документа считают, что QR-коды делают бессмысленными само существование криминального рынка поддельных нотариальных бланков.

«Появление QR-кодов на нотариальных документах также делает бессмысленным существование криминального „рынка“ поддельных нотариальных бланков — такие подделки и ранее при их предъявлении моментально выявлялись нотариусами или государственными органами, если они направляли запрос в ЕИС нотариата. Теперь же практически любой человек сможет самостоятельно установить подлинность нотариального документа, и покупка поддельного бланка с поддельной печатью нотариуса никак не поможет обойти закон».

Дополнительная защита будет только на бумажных документах:

«QR-коды будут присутствовать только на „бумаге“, электронные документы, удостоверенные нотариально, не требуют проставления маркировки, так как защищены УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) нотариуса».

С 29 декабря QR-коды появятся на большинстве нотариальных документов, таких как: