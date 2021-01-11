«Дом.РФ» и МСП-банк хотят объединить к середине 2021 года

Банки «Дом.РФ» и МСП-банк должны объединиться к середине 2021 года. Слияние банков должно принести экономию на операционных расходах.

Как пишет «Коммерсантъ», банки создавались под разные цели: первый выполняет функцию уполномоченного в сфере жилищного строительства, второй работает для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Первый этап должен пройти до 21 мая 2021 года, он включает в себя оценку рыночной стоимости акций МСП-банка.

Второй этап — переход контролирующей МСП-банк структуры (Корпорация МСП) под контроль ВЭБ.РФ. Он начнется в начале июня. Сюда же входит получение согласия от ЦБ и ФАС.

Последний этап — подготовка поправок к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства», которую планируется завершить к 30 июня.

«Основным краткосрочным эффектом объединения банков может стать экономия на операционных расходах, поскольку оно повлечет сокращение дублирующего функционала и соответствующих расходов на персонал», — отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

В более долгосрочной перспективе, добавляет он, может быть выявлен круг средних предприятий, в частности в сфере строительства, которые могли бы стать клиентами объединенного банка в обоих направлениях его бизнеса.