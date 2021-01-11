Нотариальные услуги можно будет получить через Госуслуги

Обратиться к нотариусу можно будет через портал Госуслуг. Об этом заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

можно будет подать заявление об открытии наследства,

получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества,

заверить перевод,

передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность.

"На едином портале госуслуг и муниципальных услуг будет доступно более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно. Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность", - пояснил глава Правительства.

По словам Мишустина, электронная форма будет предусмотрена и для других услуг. Среди них - обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взыскании денег или имущества с организаций-должников.

Кроме того, специалисты в области строительства смогут через портал госуслуг подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтеры - получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы.

По материалам сайта Правительства.