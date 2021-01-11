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Признаки связанности лица с банком хотят расширить

ЦБ хочет расширить перечень признаков возможной связанности лица с кредитной организацией.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект соответствующих изменений.

В качестве возможного признака связанности помимо других критериев ЦБ собирается признавать:

  • владение банком и его аффилированными лицами свыше 5% голосующих акций (долей) лица (сейчас этот пункт распространяется только на контролеров банка);
  • наличие у банка кредитных требований к лицу, в случае, если один или несколько топ-менеджеров этого банка раньше занимали руководящие должности в другой кредитной организации, перед которой в указанный период времени у лица возникли кредитные обязательства;
  • формирование более 50% совокупной выручки (расходов) лица за отчетный период от операций с банком его аффилированными лицами;
  • исполнение компанией обязательств перед банком зависит от погашения долга перед ней лицами, аффилированными с этим банком.

Как пишет издание, признаки связанности используются банками при расчете норматива Н25, ограничивающего кредитование связанных сторон планкой 20% капитала.

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