Если плата за обучение детей – часть системы оплаты труда, то этот доход облагается НДФЛ

Организация оплачивает обучение детей своих работников. В письме от 10.12.2020 № 03-04-06/108151 Минфин разъяснил, в каком случае эти расходы учитываются при расчете налога на прибыль.

Отмечается, что в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения прибыли могут учитываться любые выплаты работодателя, произведенные в пользу работника, которые на основании локальных нормативных актов (ЛНА) организации включаются у данного работодателя в систему оплаты труда.

Что касается НДФЛ, то если оплата обучения детей сотрудников организации производится на основании ЛНА организации, содержащих нормы трудового права, в составе системы оплаты труда, то указанные доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.

В случае если оплата обучения детей сотрудников не является оплатой труда указанных сотрудников, а является оплатой организацией образовательных услуг детей сотрудников, то по общему правилу оплата обучения организациями обучающихся лиц является доходом указанных лиц, полученным в натуральной форме.

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Вместе с тем согласно пункту 21 статьи 217 НК не подлежат налогообложению суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным образовательным программам в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности.

Таким образом, при выполнении условий, установленных пунктом 21 статьи 217 НК, доходы обучающихся лиц, в частности детей сотрудников организации, освобождаются от НДФЛ.