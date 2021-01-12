Когда компенсацию сотрудникам за ковидный тест в командировке можно не облагать страховыми взносами

Минфин выпустил письмо, где разъяснил, в каком случае выплаты на проведение теста на коронавирус не облагаются взносами и НДФЛ.

Сотрудники компании, отправляясь в командировку на объект заказчика, проходят тест на коронавирус в медицинских центрах Москвы. Оплачивает эту процедуру работодатель.

Однако уже находясь в командировке в другом городе, сотрудникам приходится еще раз сдавать анализ на COVID19 (иначе их не допускают на объект). Эти расходы им потом компенсирует работодатель.

Но как быть с НДФЛ и страховыми взносами?

В письме Минфина от 14.12.2020 № 03-04-06/109023 сообщается, что осуществляемые работодателем выплаты в пользу работников в виде компенсации их расходов по проведению тестов на 2019-nCoV не облагаются страховыми взносами на основании ст. 422 НК как компенсационные выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей.

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Но прохождение таких тестов должно осуществляться в соответствии с требованиями для обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников.

Речь идет о следующих требованиях: требования действующего законодательства РФ, законодательных актов субъектов РФ, решений представительных органов местного самоуправления и требований в решениях должностных лиц (например, для московских организаций — указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»).

В случае отсутствия в вышеупомянутых требованиях возможности для работодателей компенсировать своим работникам сумм их расходов по прохождению указанных исследований, учитывая, что такие выплаты не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами в статьей 422 НК, данные суммы компенсации будут облагаться страховыми взносами в общеустановленном порядке.