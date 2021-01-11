Число согласованных с генпрокуратурой проверок бизнеса в 2021 году снизилось до исторического минимума

Генпрокуратура снизила до исторического минимума количество согласованных проверок бизнеса в 2021 году. Об этом сообщил начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Артем Кононенко в интервью «Российской газете».

Он отметил, что введенные весной 2020 года правительством беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности в период пандемии стали ключевым фактором поддержки бизнеса и нормализации экономической ситуации. Генпрокурор также предложил президенту и председателю правительства ввести мораторий на проведение проверок малого бизнеса в 2021 году, предложение было поддержано.

«Незамедлительно после их установления генеральный прокурор принял управленческие решения для минимизации числа проверочных мероприятий и оперативной корректировки сводного плана. Это позволило прокурорам своевременно исключить из сводного плана более половины запланированных контролерами мероприятий — почти 200 тыс., снизив их число до исторического минимума в 170 тыс.», — сказал Кононенко, добавив, что к контролерам, проявившим в этом вопросе нерасторопность, прокуроры приняли меры реагирования.

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Он напомнил, что по новому закону с 1 июля любой визит проверяющего к бизнесмену возможен только с согласия прокурора. Также законом расширяется спектр форматов проверок. К традиционным проверкам и контрольным закупкам добавятся мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд. При этом вся система контрольно-надзорной деятельности России будет базироваться на риск-ориентированном подходе. «Согласно ему, будут введены шесть категорий риска возможного причинения вреда — от низкого до чрезвычайно высокого. И, например, при категории низкого риска проверки такого объекта могут не проводиться несколько лет», — отметил Кононенко.

По материалам ТАСС.