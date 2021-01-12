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Правила выплаты пособия на детей с 3 до 7 лет сделают менее выгодными для людей, чем планировалось раньше

Повышенное пособие на детей с 3 до 7 лет назначат с 1 января, но платить начнут с апреля. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещания, которое прошло в новогодние каникулы.

С этого года меняются правила назначения детского пособия родителям дошколят. Раньше на детей с 3 до 7 лет платили половину прожиточного минимума (ПМ).

С 2021 года нуждающиеся будут получать пособие в размере. Но дадут такое повышенное пособие не всем. Сначала семье насчитают обычное пособие в половину ПМ. И если после этого семья все равно все еще не выходит из разряда бедных, назначат пособие побольше.

Причем изначально планировалось, что побольше – это целый ПМ. Такую норму прописали в проекте Указа Президента, который размещен на федеральном портале. О нем мы рассказывали ранее.

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Вот выдержка из этого Указа:

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Что поменяют в выплатах на детей с 3 до 7 лет: полный обзор нововведений с примерами расчета

Однако, по словам министра труда, правила будут несколько иными. Вводится, так сказать, промежуточный этап.

Стандартным размером остается 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного ПМ на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75 % ПМ. Если уже и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то только тогда родители будут получать 100 % ПМ на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Таким образом государство сможет сэкономить по сравнению с тем, сколько бы ему пришлось платить, не будь промежуточного этапа с 75 % ПМ.
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Поясним это на примере семьи Петровых, который мы рассматривали в материале про пособия после выхода проекта.

Прожиточный минимум в регионе на душу населения — 11 000 руб.

Прожиточный минимум для детей — 11 200 руб.

У семьи Петровых из 3-ех человек доход 26 000 рублей.

26 000 меньше, чем 33 000 (11 000*3), значит пособие им положено.

Суммируем доход Петровых с 50-процентным пособием и получаем 26 000 + 5 600 = 31 600 руб.

31 600 меньше, чем 33 000, значит повышенное пособие Петровым положено.

По первоначальной задумке властей это пособие составило бы 11 200 руб.

Но по правилам, озвученным главой Минтруда, сначала Петровым начислят 75 % ПМ. Пособие будет 8 400 руб. С его учетом их доход составит 34 400 руб. (26  00 + 8 400). Это больше, чем минималка на семью.

Все, цель достигнута, семья вышла из зоны бедности. Пособие в размере 100 % ПМ им не положено.
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