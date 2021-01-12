Правила выплаты пособия на детей с 3 до 7 лет сделают менее выгодными для людей, чем планировалось раньше

Повышенное пособие на детей с 3 до 7 лет назначат с 1 января, но платить начнут с апреля. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещания, которое прошло в новогодние каникулы.

С этого года меняются правила назначения детского пособия родителям дошколят. Раньше на детей с 3 до 7 лет платили половину прожиточного минимума (ПМ).

С 2021 года нуждающиеся будут получать пособие в размере. Но дадут такое повышенное пособие не всем. Сначала семье насчитают обычное пособие в половину ПМ. И если после этого семья все равно все еще не выходит из разряда бедных, назначат пособие побольше.

Причем изначально планировалось, что побольше – это целый ПМ. Такую норму прописали в проекте Указа Президента, который размещен на федеральном портале. О нем мы рассказывали ранее.

📌 Реклама

Вот выдержка из этого Указа:

Однако, по словам министра труда, правила будут несколько иными. Вводится, так сказать, промежуточный этап.

Стандартным размером остается 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного ПМ на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75 % ПМ. Если уже и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то только тогда родители будут получать 100 % ПМ на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Таким образом государство сможет сэкономить по сравнению с тем, сколько бы ему пришлось платить, не будь промежуточного этапа с 75 % ПМ.