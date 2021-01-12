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Журнал учета трудовых книжек с сургучной печатью отменяется

Выйдет новый Приказ Минтруда, которым утвердят форму бумажной трудовой книжки и порядок ведения и хранения трудовых книжек.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

В проект Приказа инкорпорированы нормы, которые содержались в известных всем кадровикам Правилах, утвержденных постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225 и в Инструкции, утвержденной постановлением МТСР от 10.12.2003 № 69.

При этом отменены следующие устаревшие и избыточные требования:

  • вести приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, а также книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в нее и скреплять их сургучной печатью или опломбировать;
  • знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью;
  • вносить в трудовые книжки записи об общем трудовом стаже, в том числе лицам, отбывшим исправительные работы без лишения свободы о том, что время работы в этот период не засчитывается в непрерывный трудовой стаж;
  • заверять подписью работника при его увольнении (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в трудовую книжку за время работы у данного работодателя.
  • заполнять трудовую книжку работнику, принятому на работу впервые, в присутствии работника.
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