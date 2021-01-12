Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Ответственность за уклонение от обязательного аудита ужесточат

Правительство утвердило Концепцию развития аудита на ближайшие 4 года. Она изложена в распоряжении от 31.12.2020 № 3709-р

Концепция раскрывает цель, основные задачи и приоритетные направления развития аудиторской деятельности в России, механизмы, меры и действия по их реализации в интересах повышения роли этой деятельности в общенациональной системе финансового контроля и уровня востребованности ее результатов.

В частности, предполагается:

  • расширить практику выполнения заданий, обеспечивающих уверенность в достоверности нефинансовой отчетности и иной информации;
  • поэтапно ввести расширенный формат заключения по результатам аудита для разных групп аудируемых лиц;
  • повысить требования к аудиторским организациям, обслуживающим общественно значимые организации (прежде всего организации на финансовом рынке);
  • усилить ответственность субъектов экономической деятельности за недостоверность отчетности, а также за уклонение от обязательного аудита;
  • разработать систему мониторинга компетенций аудиторов.

Напомним, что обязательный аудит был отменен для многих организаций малого бизнеса

📌 Реклама
Онлайн-курс
Валютные операции: все, что нужно знать для работы без штрафов
Об одной из самых запутанных бухгалтерских тем: понятно и с примерами
Записаться
7800
9750 ₽
–20%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама