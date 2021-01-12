Ответственность за уклонение от обязательного аудита ужесточат

Правительство утвердило Концепцию развития аудита на ближайшие 4 года. Она изложена в распоряжении от 31.12.2020 № 3709-р
Концепция раскрывает цель, основные задачи и приоритетные направления развития аудиторской деятельности в России, механизмы, меры и действия по их реализации в интересах повышения роли этой деятельности в общенациональной системе финансового контроля и уровня востребованности ее результатов.
В частности, предполагается:
- расширить практику выполнения заданий, обеспечивающих уверенность в достоверности нефинансовой отчетности и иной информации;
- поэтапно ввести расширенный формат заключения по результатам аудита для разных групп аудируемых лиц;
- повысить требования к аудиторским организациям, обслуживающим общественно значимые организации (прежде всего организации на финансовом рынке);
- усилить ответственность субъектов экономической деятельности за недостоверность отчетности, а также за уклонение от обязательного аудита;
- разработать систему мониторинга компетенций аудиторов.
Напомним, что обязательный аудит был отменен для многих организаций малого бизнеса