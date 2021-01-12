Во что инвестируют россияне (и ещё зовём на бесплатный вебинар)

Фраза из старого фильма «чтоб ты жил на одну зарплату» в 2020-м звучала, наверное, очень актуально. Немудрено, что люди искали альтернативные варианты для заработка.

Аналитическая служба FinExpertiza составила рейтинг доходности самых популярных финансовых инструментов, в которые вкладывались россияне в 2020 году.

Наибольшую прибыль получили рисковые инвесторы, вложившиеся в биткоин. Приобретя криптовалюту на 100 тыс. руб. в первые январские дни, к концу декабря можно было получить 354 тыс. руб. прибыли.

Прилично заработали и вполне консервативные инвесторы, предпочитающие популярный антикризисный актив золото — 43 тыс. руб. Немногим менее принесли иностранные акции — около 41 тыс. руб. Наконец, хорошему доходу могли порадоваться и держатели валюты — те, кто в начале года купил евро, к концу года за счет разницы курсов получил на 100 тыс. руб. 32 тыс. сверху.

Наименее доходным вложением стал самый консервативный и популярный у россиян способ сбережения средств — рублевый депозит. Положив в банк 100 тыс. руб. в начале года под максимальные 7,3%, к концу можно было получить номинальный доход около 7,3 тыс. руб. Однако с учетом инфляции такой финансовый результат оказывается крайне скромным — реальная доходность вклада в рублях составила всего 2,4%.

Получается, даже в «пандемийный» 2020-й год некоторым инвесторам удалось заработать. 2021-й ожидается не такой «пандемийный», идет вакцинация населения, появляются новые средства борьбы с инфекцией. А значит, для инвесторов он может стать более привлекательным, чем прошлый год.

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